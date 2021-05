Breda gaat leningen beschikbaar stellen aan huiseigenaren die hun huis willen verduurzamen en levensloopbestendig maken. Het maximale bedrag dat geleend kan worden, is 60.000 euro.

Huiseigenaren die hun woning willen aanpassen en verduurzamen, kunnen van de gemeente een lening krijgen tegen extra lage rente.

Nieuw is dat huiseigenaren met een smalle beurs nu ook in aanmerking komen voor een zogeheten Maatwerklening. Deze nieuwe lening heeft een maximum leenbedrag van 35.000 euro en een minimum leenbedrag van 2.500 euro.

De leningen voor verduurzamen en het levensloopbestendig maken van een huis, vallen onder de Toekomstbestendige Wonen Regeling, en zijn ieder 30.000 euro. Dat betekent dat de lening in totaal maximaal 60.000 euro kan bedragen.

Wethouder Daan Quaars (Wonen): "Met deze regelingen kunnen huiseigenaren hun woning toekomstproof maken. Daar willen we als gemeente graag aan meewerken, want het dient meerdere doelen. De woning kan levensloopbestendig gemaakt worden en tegelijkertijd energiezuiniger met één leenaanvraag. Zo kan iedere huiseigenaar langer, comfortabeler en met lagere energielasten in de eigen woning blijven wonen."

De gemeente voert beide regelingen voor de zomervakantie in, als de gemeenteraad akkoord gaat. De Toekomstbestendige Wonen Regeling en de Maatwerklening bestaan uit hypothecaire leningen die zijn bedoeld voor huiseigenaren en kent geen maximale leeftijdsgrens.

Op de gemeentewebsite komt medio 2021 alle informatie beschikbaar.