De nieuw uitgezette wandelroute het Laarzenpad gaat het Ulvenhoutse Bos verbinden met het Mastbos in Breda. Het wandelpad wordt 12 mei geopend.

De nieuwe wandelverbinding tussen het Ulvenhoutse Bos en het Mastbos is een initiatief van de Vereniging Markdal. De vereniging bezit gronden tussen de Bieberglaan in Breda en het Markdal in Ulvenhout.

Wandelaars die uit het Ulvenhoutse Bos komen, net voorbij de bebouwing van de Bieberglaan, kunnen hier oversteken om via het nieuwe Laarzenpad door de velden en akkers naar het Sulkerpad in Ulvenhout te lopen. Het pad komt uit ter hoogte van de pluktuin van tuinderij Wortels in Breda.

Het gebied is vaak nat en het is raadzaam om laarzen of waterdicht schoeisel aan te trekken. Daarnaast komen de wandelaars onderweg een drietal sloten tegen. Daar worden geen bruggen over aangelegd. In de periode tot aan de officiële opening van het pad worden er flinke balken over de sloten gelegd.

Wethouder Miriam Haagh zal het Laarzenpad op 12 mei officieel openen om 10.30 uur.