Een vrachtwagen die chemische stoffen afvoert en ophaalt, stond woensdag rond 12.00 uur volledig in de brand op de Graaf Engelbertlaan in Breda. Niemand raakte hierbij gewond. De chemische stoffen hebben vooralsnog geen gevaarlijke situatie opgeleverd.

De brandweer was met drie voertuigen aanwezig om de brand te blussen. Volgens Veiligheidsregio Midden-West-Brabant is vermoedelijk de lading accu's en spuitbussen gaan branden. De oorzaak daarvan is onbekend.

Inmiddels is de brand onder controle. De vrachtwagen staat op de parkeerplaats van het Bondspark.