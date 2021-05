De politie heeft dinsdagavond een bestelbus met daarin verdachte pakketten gevonden op een parkeerplaats bij de woonboulevard aan de Kruisvoort in Breda. De 29-jarige inzittende is gearresteerd.

De politie kreeg rond 19.00 uur een melding over de bestelbus met vermoedelijk drugs en wapens erin. Het voertuig werd niet veel later gevonden. In de bestelbus werden verdachte pakketten aangetroffen, het gaat mogelijk om drugs.

De bestelauto is voor onderzoek in beslag genomen en weggetakeld. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verhoor. Later wordt pas duidelijk welke stof er in de pakketten zit.