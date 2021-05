Breda Barst gaat ook dit jaar niet door vanwege de coronamaatregelen. Voor de tweede keer ziet de organisatie zich genoodzaakt om de 25e editie van het festival uit te stellen. De jubileumeditie is verplaatst naar 17 en 18 september 2022.

"We hadden goede hoop dat het festival dit jaar wel door zou kunnen gaan", zegt voorzitter Jurgen Blommaert. "De toekomst is echter nog te onzeker en het risico dat wij als stichting lopen te groot."

Het festival kan namelijk geen aanspraak maken op het landelijke garantiefonds van de overheid, omdat dit niet van toepassing is op gratis toegankelijke evenementen. Blommaert: "We willen niet het risico lopen dat we financieel de pan ingaan. Daarbij komt dat we onze 25e editie groots en met iedereen willen vieren. Op dit moment vinden wij het te onzeker of dit in september ook daadwerkelijk kan." De medewerkers van het Bredase festival hebben maandagavond de knoop doorgehakt.

Als het aan de organisatie van Breda Barst ligt, blijft het in Breda niet stil op 18 en 19 september 2020, de data waarop het festival gepland stond. "Vorig jaar hebben we als alternatief een online festival georganiseerd. Dit jaar willen we kijken of we toch iets met fysieke optredens kunnen doen, samen met partners in de stad." De organisatie gaat met verschillende partijen in gesprek om de mogelijkheden te onderzoeken.

De eerste editie van Breda Barst was op 24 juni 1995. De eerste drie - nog betaalde - edities vonden plaats op het terrein van de voormalige Chassékazerne. In 1998 kon het festival vanwege bouwwerkzaamheden op het terrein niet doorgaan. In 1999 verhuisde Breda Barst naar het Valkenbergpark en werd het evenement gratis toegankelijk. In 2002 groeide Breda Barst uit tot een tweedaags festival en sinds 2006 vindt het jaarlijks plaats in het derde weekend van september.