Net als vorig jaar vindt Dodenherdenking dinsdag plaats zonder publieke bijeenkomsten. Toch zijn er een aantal plekken in Breda waar herdacht wordt.

De gemeente Breda heeft drie jonge lokale cineasten gevraagd om een korte film te maken over de thematiek van 4 en 5 mei. Die film is vanaf 4 mei te zien op diverse gemeentelijke kanalen.

Herdenkingsbijeenkomsten bij oorlogsmonumenten zijn niet mogelijk. Namens het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad worden door diverse (Oranje)comités kransen gelegd. Daarbij zal geen publiek aanwezig zijn.

Er worden kransen gelegd bij het Valkenberg bij De Vlucht, bij de Vredeskapel in Prinsenbeek, de Sint-Willibrorduskerk in Teteringen en het monument bij het oude gemeentehuis in Ulvenhout.

Stichting 4 mei Dodenherdenking Breda biedt iedereen dinsdag ook de gelegenheid bij De Vlucht bloemen te leggen.