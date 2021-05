Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag tegen een lantaarnpaal gereden, over de kop geslagen en op zijn zijkant tegen een boom tot stilstand gekomen op de Backer en Ruebweg in Breda.

Het ongeluk gebeurde rond 2.00 uur. Zowel de bijrijder als de bestuurder kon zichzelf uit de auto bevrijden. Ze werden nagekeken door ambulancepersoneel, maar hadden geen verwondingen opgelopen.

De bestuurder werd aangehouden. Het is niet bekend waarom de automobilist werd overgebracht naar het politiebureau.

De weg was enige tijd afgesloten.