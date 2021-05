Voormalig wethouder van Breda Joop de Werd is vorige week donderdag in zijn woonplaats Ulvenhout op 75-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zaterdag bekendgemaakt. De Werd was al enige tijd ziek.

De in 1945 in Veghel geboren De Werd had tot zijn gedwongen opstappen als wethouder in 2002 een lange staat van dienst in de lokale politiek. Hij was voorzitter en raadslid van de Nieuw-Ginnekense afdeling van de VVD en kwam na de herindeling van 1997 in de Bredase gemeenteraad.

Naast zijn politieke activiteiten was De Werd voorzitter van de Sportadviesraad en actief betrokken bij het Bredase carnaval en de lokale omroep BRTS.

In 2000 volgde De Werd zijn partijgenoot Cor Kruithof op als wethouder Milieu en Onderwijs van de gemeente Breda. Dat ging hem anderhalf jaar goed af.

In april 2002 moest hij wegens privé-problemen aftreden. De Werd werd beschuldigd van mishandeling en stalking van ex-partners en kreeg daar later dat jaar ook een werkstraf voor.