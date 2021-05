De gemeente Breda opent in de meivakantie ook de milieustraat aan de Slingerweg. Dat betekent dat in de periode van 3 tot en met 14 mei twee milieustations elke dag bereikbaar zijn (ook die aan het Spinveld). Alleen op Hemelvaartsdag (13 mei) zijn de milieustraten gesloten.

De openingstijd wordt in de meivakantie ook iets opgerekt: mensen die bij sluitingstijd om 16.00 uur nog in de wachtrij staan worden toch geholpen, tot uiterlijk 17.00 uur. Mensen die zand, steenpuin of grofvuil brengen krijgen op het Spinveld een eigen ingang. Er komen informatieborden te staan hoe en waar het afval gedumpt kan worden.

CDA-raadslid Gwendolyn Boom vroeg daarnaast aan de gemeente hoe het zit met het illegaal bijzetten van huisafval en (stank)overlast. Dan gaat het om de ondergrondse containers, maar ook om huisafval dat aan de straatkant wordt gezet. Recent bleek in de Haagse Beemden dat er soms afval wordt bijgezet.

"Er zijn inmiddels honderden bewoners die een afspraak hebben gemaakt voor het ophalen van afval, conform de regels", reageerde wethouder Daan Quaars. "In enkele gevallen is er bijgezet, Afvalservice belt dan aan. Maar dan gaat het om minder dan een procent van de gevallen."

Bij de ondergrondse containers worden waar nodig boa's ingezet die na het opsporen van adresgegevens eventueel een boete uitschrijven. Met sensoren en storingsmelders worden ondergrondse containers gemonitord.