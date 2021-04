Een auto is vrijdagavond achterop een andere auto geknald op de Beverweg in Breda. Eén automobilist werd nagekeken in een ambulance.

Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn van de bestuurder. Het ongeluk gebeurde net voor de stoplichten op de Beverweg richting de Sint Ignatiusstraat.

Eén auto is door de klap flink beschadigd geraakt. Het voertuig is weggetakeld.