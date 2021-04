De ingang van Speelbos de Boeverijen in het Mastbos in Breda is vernieuwd. Twee grote, houten ridders staan sinds kort bij de entree. Kinderen die er komen spelen, lopen voortaan langs de ridders en onder een houten kasteelpoort door het speelbos in.

De nieuwe entree is een initiatief van Staatsbosbeheer. De ridders en de poort vormen de ingang vanaf de Galderseweg, tegenover het kantoor van waterschap Brabantse Delta. Ze zijn afgelopen maand geplaatst.

Kinderen kunnen in het speelbos onder meer hutten bouwen en slootjespringen. In samenwerking met de gemeente Breda en waterschap Brabantse Delta zijn er ook nieuwe parkeerplaatsen gecreëerd voor bezoekers van het (speel)bos. Bezoekers kunnen hun auto of fiets nu ook bij restaurant Bouvigne Paradijs en op het terrein van het Waterschap parkeren.