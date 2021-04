Een 51-jarige drugsdealer uit Breda heeft maandag van de rechtbank in Breda een celstraf van vijftien maanden gekregen. Hij had zelf bekend dat hij van eind 2017 tot en met maart 2019 in verdovende middelen handelde. Dat is donderdag bekendgemaakt.

De man was begonnen met drugs te verkopen toen hij als gevolg van de verwondingen van een auto-ongeluk zijn baan kwijtraakte. Om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, ging hij dealen. Door de overlast die hij daarmee veroorzaakte, belden buurtbewoners de politie.

De straf is iets lager dan de achttien maanden die waren geëist. Het Openbaar Ministerie dacht namelijk dat de man al sinds medio 2016 dealde, maar dat klopte niet.