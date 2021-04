Een 38-jarige man is dinsdag aangehouden nadat hij personeel en klanten had lastiggevallen bij een Bredase supermarkt. Hij werd meerdere keren weggestuurd, maar keerde telkens terug, waarna de arrestatie volgde.

Het incident vond plaats bij een supermarkt aan de Belcrumweg. De man liep dinsdagochtend rond 9.00 uur de winkel binnen, terwijl deze eigenlijk nog gesloten was.

Nadat hij gesommeerd werd weg te gaan, kwam hij een uurtje later terug. In de winkel zou de man iets onder zijn jas hebben gestopt. Een winkelmedewerker is de man nog achternagegaan, maar verloor hem uiteindelijk uit het oog.

Niet veel later kwam de man weer terug en beschuldigde hij personeel ervan dat ze een boek van hem hadden gestolen. De man werd opnieuw weggestuurd, maar dat bleek tevergeefs: hij kwam nog een paar keer terug.

De politie meldt dat de man klanten bedreigend benaderde bij de parkeerplaats. Toen politieagenten rond 13.00 uur arriveerden, zagen zij de man op straat slapen. De supermarkt had ondertussen een winkelverbod uitgeschreven en overhandigd aan de politie.

Wederom besloot de man de winkel te betreden. Daar werd hij uiteindelijk aangehouden door de politie en meegenomen naar het cellencomplex. De man heeft geen vast woon- of verblijfplaats.