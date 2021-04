In de Haagdijk in Breda heeft woensdagochtend een korte brand gewoed. Daarbij kwam veel rook vrij en dat werd drie parkieten fataal.

De brandweer stelde alles in het werk om het leven van vier in de woning aanwezige parkieten te redden. Ze werden door de brandweer aan het zuurstofmasker gelegd. Voor drie van de vogels kwam de hulp te laat.

De brand was snel onder controle. Er was sprake van een fikse rookontwikkeling, die op het drietal vogels na geen slachtoffers maakte. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog onduidelijk.