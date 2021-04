De politie heeft maandagavond 32 gasflessen in een schuur aan de William Boothstraat in Breda gevonden. De politie spreekt van een "levensgevaarlijke situatie" voor de buurt. De bewoner van de woning is opgepakt.

Een bezorgde buurtbewoner meldde om 23.15 uur bij de politie dat hij had gezien hoe een man meerdere gasflessen in een schuur bij een woning naar binnen bracht.

De politie begon een onderzoek en sprak met de bewoner van het huis, die toestemming gaf om de schuur te bekijken. Daar trof de politie 32 rode gasflessen met waterstof aan, die vaak gebruikt worden bij het vervaardigen van synthetische drugs.

Het is strafbaar om deze flessen in bezit te hebben. De flessen zijn in beslag genomen.