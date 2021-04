Een man uit Breda is maandag aangehouden nadat hij met een airsoftwapen op een groep vrienden geschoten zou hebben op een veldje aan de Meerhoutstraat in Breda. Niemand raakte gewond, wel werd de geluidsbox van de groep vernield.

Airsoftwapens zijn gas- of veerdrukwapens waar plastic balletjes uit komen. Ze lijken wel exact op echte wapens.

De verdachte zou last hebben gehad van het geluid. De muziek van de mannen die op het veldje voor zijn huis aan het voetballen waren, stond volgens hem te hard aan.

Een van de slachtoffers geeft aan dat de muziek zachter werd gezet, maar dat de man toch even later naar buiten kwam met het airsoftwapen.

Een van de mannen vluchtte naar binnen en belde de politie. Agenten kwamen met kogelwerende vesten ter plaatse en de directe omgeving werd afgesloten.

Toen de verdachte zijn woning uitkwam, werd hij aangehouden. In de schuur van zijn woning werd het airsoftwapen aangetroffen. Het wapen is in beslag genomen.