Het Valkenbergpark in Breda is dinsdag op Koningsdag rond 14.00 uur dichtgegaan vanwege drukte. Of er later op de middag weer mensen worden toegelaten, is nog niet duidelijk.

Bezoekers van het park kunnen alleen nog het park verlaten, maar er mogen geen nieuwe mensen meer in.

Meerdere in- en uitgangen van het park werden bij voorbaat al met hekken en zwarte zeilen afgezet vanwege verwachte drukte. Ook stonden er in de ochtend al bewakers om de drukte te reguleren.

De ochtend verliep redelijk rustig. De ingangen aan de Willemstraat, het Kasteelplein en de John F. Kennedylaan waren tot de middag gedeeltelijk open voor bezoekers.