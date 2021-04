De gemeente Breda is tien personen rijker die zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau mogen noemen. Dat bleek maandagochtend tijdens de jaarlijkse lintjesregen.

Juan Seleky (70) uit Breda, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Juan Seleky, voorzitter van de (landelijke) stichting Molukse ouderen, was van 1985 tot 2000 bestuurder bij de stichting Kumpulan Nusa Bupolo. Hij is secretaris van de stichting Vrienden van Raffy, bestuurslid van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM). In Breda is hij lid van de Seniorenraad en van de Raad van Toezicht bij de Stichting WIJ.

Mart van den Berg (66) uit Breda, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van den Berg was vrijwilliger en bestuurder bij de Breda Ballon Fiësta en bij het Spanjaardsgat Festival in Breda, zette zich in voor de Stichting Kielegat en is nog altijd actief bij de Dorpsraad Princenhage, het Princenhaags Museum en bij de stichting Facilitaire Werkplaats Breda.

Gerard van der Linden (77) uit Breda, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gerard van der Linden zet zich al jaren in voor twee verenigingen. Sinds 1962, volgend jaar dus zestig jaar, is hij vrijwilliger bij SV Sint-Anna Boys (SV SAB). Daarnaast is hij al ruim dertig jaar betrokken bij carnavalsvereniging Ut Lekker Bietje. Hij is daar penningmeester.

Mario van Hilst (62) uit Breda, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al sinds 1988 is Van Hilst actief bij de Bredase afdeling van Veilig Verkeer Nederland. Tot 1996 als bestuurslid, sindsdien is hij voorzitter. Daarnaast zet hij zich sinds 2009 vrijwillig in voor de Stichting Sacramentskerk Breda. De laatste jaren is hij onmisbaar als mantelzorger.

Wim Vermeij (73), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vermeij was in 1985 medeoprichter van de Triathlonvereniging Breda. In 1996 stapte hij uit het bestuur, maar bleef vrijwilliger. Daarnaast richtte hij, ook in 1985, samen met anderen de stichting Triathlon Evenementen Midden& West Brabant op. Hij is er nog altijd penningmeester. Sinds hij in 1998 de stichting Save Ethiopin Children begon, is hij daar bestuurder.

Henk Visker uit Breda (83) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Visker was van 1994 tot en met 2013 voorzitter en bestuurslid van carnavalsband 't Agste. Tien jaar lang zette hij zich in als secretaris van de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven, afdeling West- en Midden-Brabant, van 1996 tot 2006. En is sinds 2009 vrijwilliger bij het Klokkenluidersgilde Breda.

Ad Marijnissen uit Breda (74) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Marijnissen is sinds 2006 bestuurslid en secretaris van en vrijwilliger bij Wijkraad Breda Noord (Overleg Breda Noord) van 1985 tot nu. Is daarnaast voorzitter van flatraad De Brusselhof, vrijwilliger woon-zorgcentrum Vuchterhage sinds 2005, vrijwilliger Stichting Reanimatie en aed Onderwijs Breda en Omstreken sinds 2011 en bestuurslid stichting Innovatief Hoge Vucht.

Bert Verbruggen uit Teteringen (81) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bert Verbruggen is sinds de jaren 90 bestuurslid van en vrijwilliger bij de Senioren Verenigingen Teteringen. Daarnaast is hij vanaf 2002 vrijwilliger bij het woon-zorgcentrum Park Zuiderhout te Teteringen. Sinds 2019 helpt Verbruggen ook mee als vrijwilliger bij Zorg voor Elkaar Breda.

Trudy Gerritsen-van Lin uit Teteringen (71) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Trudy Gerritsen-van Lin is sinds 1995 vrijwilliger bij en bestuurslid van de Augustinus Parochie te Breda. Verder is zij vrijwilliger bij een ontwikkelingsproject in Zuid-Afrika van 2007 tot 2010, vrijwilliger bij zorginstelling Amarant sinds 2015, vrijwilliger bij en voorzitter van de Vrouwen van Nu afdeling Teteringen vanaf 2016 en bestuurslid van de Stichting Kom Erbij te Teteringen vanaf 2018.

Marita van den Brule-Kooijmans uit Teteringen (72) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Marita van den Brule-Kooijmans was bestuurslid (1984-2000) van en vrijwilliger van 1980 tot nu bij de Teteringse Tennisvereniging.