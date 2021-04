Het coronavirus heeft er opnieuw toe geleid dat de Rijsbergse Vliegerdagen niet doorgaan. Het evenement zou op 21 en 22 augustus voor de twaalfde keer plaatsvinden, maar de organisatie heeft er net als vorig jaar een streep doorgezet.

"De onzekerheid is te groot", zegt een woordvoerder van de Vliegerdagen. "Veiligheid en gezondheid zijn op dit moment de belangrijkste factor. Uiteraard vinden we het heel erg jammer dat de Vliegerdagen niet doorgaan, maar er zijn te veel vragen waarop we geen antwoord kunnen geven."

De Rijsbergse Vliegerdagen vinden altijd plaats in de weilanden van de familie Machielsen aan de Tiggeltsestraat in Rijsbergen. "Onze deelnemers, ook dit jaar zouden het er meer dan driehonderd zijn, hebben inmiddels allemaal bericht gehad dat ze in augustus de reis naar Rijsbergen niet hoeven te maken. Tot nu toe is er in Europa nog geen enkel vliegerfestival doorgegaan. Ook ons evenement kan dus op dit lijstje worden geplaatst. Jammer."



De organisatie richt zich nu op 2022, als datum is het weekend van 20 en 21 augustus geprikt.