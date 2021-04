Bij het voetbalveld in de Bredase wijk Boeimeer hebben burgemeester Paul Depla en Paul de Kort zaterdag een bankje onthuld, ter nagedachtenis aan Megan (15). Het meisje werd in augustus 2019 werd doodgestoken in haar ouderlijk huis.

Bij de onthulling waren een paar honderd mensen aanwezig, waaronder veel vrienden, familie en jeugd. Het bankje is niet alleen een ode aan Megan. "Het toont ook respect en medelijden aan de ouders en laat zien hoezeer de buurtbewoners zich betrokken voelen bij de vreselijke gebeurtenis", zegt initiatiefnemer en voorzitter van de wijkraad Paul de Kort.

Volgens De Kort wordt het een speciale plek in de wijk om Megan niet te vergeten. Het bankje moet schoon blijven van graffiti. "We vragen aan alle bewoners of ze een oogje in het zeil houden. Een soort vader-moederschap als gezamenlijke bewakers van het bankje."