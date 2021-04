De grote brand in het militaire domein en natuurgebied Groot Schietveld in Brecht, net over de grens bij Zundert, is nog niet onder controle. Dat zegt burgemeester Sven Deckers van het Belgische Brecht zaterdagmorgen tegen HLN na het gemeentelijk crisisoverleg. Ongeveer 500 hectare (zo'n 750 voetbalvelden) is in rook opgegaan.

Zo'n zestig brandweermannen van verschillende korpsen hebben de hele nacht geblust. Er is nog een grote kans dat de brand opnieuw oplaait. "Wel hebben we een volledig beeld van de brand", aldus Deckers.

De brand brak vrijdag uit na militaire schietoefeningen. In Antwerpen regende het as, de rook was tot in de ruimte te zien en dreef tot honderden kilometers ver ons land in. Bij het bestrijden van de brand worden ook Chinook-helikopters uit Gilze-Rijen ingezet.

Het provinciale rampenplan is sinds vrijdagavond niet meer van kracht. Er is teruggeschakeld naar de gemeentelijke fase. Wel moet iedereen extra alert zijn: er blijven zogenaamde hotspots actief, waar de hitte intens blijft. Die zijn in het militaire domein ook niet altijd even goed bereikbaar. De brand heeft zich echter niet verder uitgebreid, al kunnen er ook zaterdag nog wel rookpluimen uit het gebied opstijgen.

De gemeente Brecht meldt op haar Facebook-pagina dat ramen en deuren gesloten kunnen worden, als mensen last hebben van de rook. Camping Keienven in Gooreind (gemeente Wuustwezel) en de wijk rond de Fazantendreef werden vrijdag omstreeks 17.00 uur ontruimd. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners van de camping en de vierhonderd woningen naar huis mogen. Een helikopter brengt de huidige situatie in beeld.

Donderdag ook al branden op militaire oefenterreinen

De Kampweg (N133) tussen Wuustwezel en Brecht zal voorlopig dicht blijven. De gemeente Brecht raadt het verkeer richting E19 aan om om te rijden via Sint-Job-in-'t-Goor of Loenhout.

In Wuustwezel wordt als gevolg van de brand de Wuustwezelsteenweg afgesloten vanaf het kruispunt met de ring tot het kruispunt Dorpstraat/Bredabaan. De omleiding loopt via Sint-Job-in-'t-Goor.

Donderdagmiddag woedde op een militair oefenterrein in Schijf ook een grote natuurbrand, die was ontstaan na een oefening van Defensie. Ook in Vught woedde donderdagmiddag brand op een militair oefenterrein. Daar was de oefenende eenheid al enige uren vertrokken toen de brand werd ontdekt.