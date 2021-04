Sportclubs in Zundert die samen een accommodatie delen, krijgen geen eigen energiemeter. De gemeente vindt het de investering van 80.000 euro niet waard, omdat energieleveranciers op termijn niet meer betalen voor zelf opgewekte stroom.

Op de sportparken De Laguiten in Rijsbergen en Akkermolen en De Wildert in Zundert zijn meerdere clubs ondergebracht. Die delen samen één energiemeter. Dat betekent dat als één van de verenigingen overweegt om clubgeld te steken in bijvoorbeeld zonnepanelen, de andere daar gratis van meeprofiteren.

Als een club een eigen meter heeft, vloeit de winst van de energiebesparing terug in eigen kas. Een stimulans voor verduurzaming. Daar is het college het mee eens, maar het is te duur. Lokaal Perspectief betwijfelt dat en kondigt aan op de zaak terug te komen.