De Julianalaan in Breda is tot vrijdag 17.00 uur dicht voor verkeer vanwege werkzaamheden. Vooral automobilisten die vanuit het zuidwesten van Breda naar het centrum rijden, zullen hier last van ondervinden.

De gemeente heeft de afgelopen maanden gewerkt aan het asfalt. Nu zijn de werkzaamheden aan de fietsstroken en de kruising met de Weerijssingel aan de beurt.

Houd rekening met tien tot dertig minuten extra reistijd.