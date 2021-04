Platform Breda voor Iedereen wil dat bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 meer mensen met een beperking op de kandidatenlijsten te vinden zijn. Ook wel 'patsers', Politieke Ambtsdragers Toegankelijke Stad.

Het platform heeft daarom een open brief gestuurd naar alle partijen waarvan ze weten of verwachten dat die deel zullen nemen aan de verkiezingen in Breda.

Volgens Breda voor Iedereen- voorzitter Wilbert Willems wil Breda een inclusieve stad zijn. Waarin toegankelijkheid de norm is en ontoegankelijkheid de uitzondering. "Helaas is het nu nog vaak andersom", aldus Willems. "Mensen met een beperking zijn de beste ambassadeur voor een toegankelijke stad. Daarom roepen wij zowel de politieke partijen als mensen met een beperking op zich actief met dit thema te verbinden, of het nu gaat om mobiliteit, natuur, evenementen en cultuur of de openbare ruimte en ruimtelijke ordening."

Later dit jaar zal het platform haar wensen voor de periode 2022-2026 aan alle partijen aanbieden. De eerste kandidaten met een beperking hebben zich al gemeld.