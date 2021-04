Een 27-jarige man uit Breda is woensdagochtend aangehouden na een controle in Breda. De man rende weg nadat de politie verschillende zakjes met drugs in zijn auto vond. De man besloot te vluchten, maar werd al snel door agenten ingehaald.

De automobilist werd rond 2.00 uur staande gehouden voor een controle aan de Haagdijk. De desbetreffende agent liep richting de auto en rook al snel een sterke henneplucht. De bestuurder moest daarom een speeksel- en alcoholtest ondergaan.

Tijdens het controleren van de auto vond de politie diverse gripzakjes met drugs. Toen de desbetreffende agent dat mededeelde, zette de verdachte Bredanaar het op een rennen. De agenten renden meteen achter hem aan en hebben pepperspray gebruikt om de man uiteindelijk aan te houden.

Na de achtervolging bleek uit een speekseltest dat de man inderdaad drugs had gebruikt. Om welke drugs het gaat, is niet bekend. Bij fouillering vond de politie ook een groot geldbedrag. De man is aangehouden en wordt verdacht van drugsbezit, rijden onder invloed en witwassen.