Het pand in de vernieuwde winkelstraat Houtmarkt in Breda waar voorheen conceptstore Hutspot gevestigd was, blijft niet langer leeg. Woonwinkel Homestock verhuist naar de passage.

De Houtmarkt maakte het nieuws bekend via sociale media. Met de komst van Homestock is het winkelgebied helemaal gevuld.

Homestock opende eind 2019 in het voormalige postkantoor aan de Oude Vest. Aan BN DeStem vertelt Wouter Boon van Homestock dat de verhuizing een tijdelijke oplossing is, omdat het pand aan de Oude Vest wordt verbouwd. Het pand van Hutspot is net iets te klein. De opening in de Houtmarkt is op 22 mei.

Hutspot kwam in augustus 2019 in het pand, maar moest na anderhalf jaar gedwongen sluiten vanwege de coronacrisis.