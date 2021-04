Een negentienjarige man uit Breda reed zondagavond in de Prins Hendrikstraat met flinke snelheid tegen een verkeersbord terwijl hij onder invloed was van alcohol. Nadat de politie het rijbewijs van de beschonken bestuurder had ingenomen, zagen de agenten de man rijden op een deelscooter. Hij werd direct aangehouden.

Ondanks dat er meerdere brokstukken van de auto achterbleven, reed de bestuurder toch weer weg in zijn auto.

De politie werd gebeld door getuigen, waarna de man staande werd gehouden aan de Cypresstraat. Daar bleek uit een onderzoek dat de man teveel had gedronken. De negentienjarige Bredanaar werd meegenomen naar het politiebureau, waar zijn rijbewijs werd ingenomen. De man kreeg een rijverbod en een proces-verbaal.

Rond 1.00 uur zagen de agenten de man weer op een deelscooter door de stad rijden. De man werd alsnog aangehouden.