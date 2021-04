Een deel van een boerderij aan de Minnelingsebrugstraat in Achtmaal staat in brand. De brandweer is uitgerukt om het vuur onder controle te krijgen.

De brand woedt in het woongedeelte van de boerderij. Daar was niemand aanwezig toen de brand uitbrak. Er is een dikke zwarte rookpluim te zien in de omgeving.

De brandweer meldt dat het om een grote brand gaat. Er zijn meerdere bluswagens aanwezig.