De politie is op zoek naar getuigen van een overval op de HEMA in Zundert. Een caissière werd woensdagmiddag bedreigd met een mes. De dader is spoorloos.

De caissière heeft de politie verteld dat de man eerst door de winkel wandelde en haar een vraag stelde. Vervolgens trok hij een mes uit zijn zak en nam een greep uit de kassa. Via de achteruitgang verliet hij de winkel om via de parkeerplaats aan de Beukenlaan te vluchten.

Volgens de politie gaat het om een man die vermoedelijk ouder is dan 35 jaar en rond de 1,70 meter lang is. Ook had de man flaporen.