Een man heeft woensdagmiddag de HEMA aan de Molenstraat in Zundert overvallen. Hij is met een onbekende buit te voet op de vlucht geslagen.

De overvaller heeft volgens de politie de kassa-inhoud meegenomen. Het is nog onduidelijk of de overvaller gewapend was en het personeel heeft bedreigd. Er raakte niemand gewond.

De politie zoekt naar de man in de omgeving.