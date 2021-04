Na een hevig ziekbed is vrijdag de 74-jarige oud-BN DeStem-fotograaf Dick de Boer overleden. De geboren Haarlemmer begon zijn loopbaan bij Dagblad De Stem op 1 mei 1969. Hij nam in 2007 afscheid.

De kneepjes van het vak waren hem bijgebracht door zijn vader die in Haarlem een eigen fotopersbureau had. Zijn vader nam De Boer vanaf zijn twaalfde mee naar het voetbalveld. Daar mocht hij foto's maken met een klein cameraatje waar zes foto's mee geschoten konden worden.

Dick de Boer werkte vanuit Bergen op Zoom aanvankelijk in de regio ten westen van de A16. Later maakte hij ook foto's in Breda. Het liefst ging De Boer samen met verslaggevers op reportage. Dat bracht hem onder meer in Latijns-Amerika voor verhalen met winnaars van de BN DeStem Ontwikkelingsprijs.

Hij heeft vele West-Brabanders ontmoet, want als fotograaf kwam hij overal. Van diamanten paren tot eerste palen, van branden en ongelukken tot voetbalwedstrijden en jubilerende fanfares en de lintjesregens en vastenavendvieringen, hoewel die laatste twee niet tot De Boers favoriete onderwerpen behoorden.

Zo'n vijf jaar geleden werd bij De Boer longkanker geconstateerd. Desondanks stond hij daarna blijmoedig in het leven. Zaterdag wordt in kleine kring afscheid van hem genomen.

De Boer was een man van weinig woorden. Bij zijn afscheidsinterview liet hij weten liever het beeld te laten spreken.