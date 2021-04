Een auto is maandagavond bij een huis aan de kruising van de Brusselstraat met Hamdijk in Breda in de voortuin beland. Dit gebeurde door een ongeluk tussen twee auto's. Niemand raakte gewond.

Een van de auto's reed door het tuinhekje en kwam in de voortuin tot stilstand. Een van de bestuurders is door de politie meegenomen naar het bureau.

Het is niet bekend waarom de bestuurder is meegenomen. Ook is de toedracht van het ongeluk nog onduidelijk.

De politie deed met meerdere eenheden onderzoek naar het ongeval. Beide auto's zijn weggetakeld door een berger.