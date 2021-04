De A16 tussen Breda en Rotterdam is maandag aan het begin van de avond tijdelijk dicht geweest tussen Breda-West en knooppunt Zonzeel. Dat kwam door een ongeluk. De weg is weer open.

De ANWB meldde dat verkeer het beste kon omrijden via de oostkant van Breda (A58, A27, A59).

De vertraging was even ruim een half uur. Het is niet bekend hoeveel voertuigen er betrokken waren bij het ongeluk.