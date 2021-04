Een scooterrijder is zondag rond 21.15 uur op de Baronielaan in Breda ten val gekomen na een botsing met een auto. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht.

Hij kwam op het asfalt terecht op het kruispunt van de Baronielaan en de Johan Willem Frisolaan. Het is niet bekend wat voor letsel de scooterrijder heeft opgelopen.

Wie verantwoordelijk was voor de botsing, is ook nog niet duidelijk. De politie sloot de weg af voor doorgaand verkeer en is een onderzoek gestart.