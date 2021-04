Twee mannen en twee vrouwen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden met meerdere flessen lachgas en gebruikte ballonnen in hun auto. Dat gebeurde volgens de Koninklijke Marechaussee na een achtervolging op de A16, van Breda tot Rotterdam.

Ook de politie was betrokken bij de aanhouding en achtervolging. De vier verdachten werden rond 2.00 uur gespot bij Breda. Een controle volgde echter niet direct, want de bestuurder van de Audi waarin de vier zaten, ging er op hoge snelheid vandoor. De marechaussee stelt dat hij meerdere malen een stopteken negeerde, zijn achtervolgers een aantal keer afsneed en gevaarlijke manoeuvres uithaalde op de snelweg.

Bij de achtervolging werden snelheden van rond de 200 kilometer per uur gehaald. In Rotterdam werden de vier klemgereden. Zij werden allemaal gearresteerd. In de auto troffen marechaussees en politieagenten meerdere flessen met lachgas en gebruikte ballonnen aan. Ook beschikten de inzittenden niet over reisdocumenten. De marechaussee vermoedt dat zij Frans zijn.

De auto is in beslag genomen en de vier personen zijn meegenomen. Naar hun identiteit wordt onderzoek gedaan.