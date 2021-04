De gemeente gaat in 2023 een park aanleggen parallel aan de Lovensdijkstraat in Breda, met een waterstroompje. De tientallen 'illegale' parkeerplaatsen verdwijnen.

De onverharde groenstrook aan de rand van de binnenstad is een favoriete locatie voor automobilisten die hun auto gratis willen parkeren. Studenten van de Avans Hogeschool maken er regelmatig gebruik van, evenals ambtenaren van het stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan en bezoekers van de binnenstad.

In plannen die de gemeente eerder al heeft opgesteld staat dat de vaak modderige strook bestemd is voor water en groen.

"Er is door de jaren heen veel versteend in dit deel van de stad. Het water moet hier dus weer een plek vinden", zegt wethouder Paul de Beer (Stedelijke Ontwikkeling).

Parkeerplaats bestaat eigenlijk niet

De herinrichting van het gebied zal dus ten koste gaan van de huidige parkeerplekken, maar dat ziet de wethouder niet als een probleem. "Die zijn eigenlijk illegaal", zegt De Beer. "Daarom hebben we daar ook nooit betaald parkeren ingevoerd. Je kan tenslotte geen geld vragen voor een parkeerplaats die eigenlijk niet bestaat."

Het veranderende klimaat zet alleen maar meer druk op deze ontwikkeling. Volgens burgemeester en wethouders is de herinrichting noodzakelijk om wateroverlast op te kunnen vangen. Overigens zal er niet altijd water staan in het stroompje. Het wordt een zogeheten wadi. Daarvan liggen er al meer in de stad en ze staan het merendeel van de tijd droog. Net als in de woestijn, waaraan de wadi zijn naam heeft te danken.

Afgegraven grond wordt gebruikt om heuvels van te maken

De grond die vrijkomt bij de aanleg van de wadi wordt gebruikt om heuvels in het het parklandschap aan te leggen. De hoogteverschillen, gecombineerd met bloemrijk grasland, heesters en bomen, maken het park volgens de gemeente tot een 'interessant ecologisch milieu'. Er komen wandelpaden en bankjes maar er blijft ook ruimte over voor verkeer dat naar de Trip van Zoudtlandtkazerne moet rijden.

Of er nog ruimte komt voor parkeerplekken, is nog de vraag. Er zijn twee plannen gemaakt: een met nul parkeerplaatsen en een met veertig parkeerplaatsen. De nul-variant maakt het mogelijk om zo veel mogelijk monumentale bomen te laten staan.