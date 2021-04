De 55-jarige Paul Depla is donderdag officieel begonnen aan zijn tweede termijn van zes jaar als burgemeester van Breda.

Depla legde in aanwezigheid van zijn partner Liesbeth Vondervoort de eed af bij de Brabantse commissaris van de Koning, Ina Adema.

De ceremonie vond plaats in het provinciehuis in Den Bosch. Vanwege de coronamaatregelen was het een bescheiden ceremonie.

Depla trad in 2015 aan als burgemeester van Breda en kreeg eind vorig jaar het vertrouwen van de gemeenteraad voor nog eens een termijn.