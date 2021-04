Tijdens controles in garageboxen en opslaglocaties op verschillende plekken in Midden- en West-Brabant zijn woensdag antieke vuurwapens, flessen lachgas en afvaldumping met asbest gevonden. De controles vonden plaats op industrieterreinen in Breda, Etten-Leur, Altena, Drimmelen en Oosterhout.

In totaal werden 89 garageboxen en 196 opslaglocaties bezocht door de gemeenten in samenwerking met de politie, de douane en het UWV.

Er werden drie antieke vuurwapens gevonden, 28 flessen lachgas en afvaldumping inclusief asbest. Ook was er sprake van illegale bewoning. Daarnaast onderzoeken de brandweer, het UWV, OMWB en toezichthouders van de gemeenten nog andere zaken.

Deze integrale acties hebben een dubbel doel: het ontdekken en stoppen van criminele activiteiten en verhuurders weerbaar maken hiertegen. Zo krijgen pandeigenaren tips over het opmaken van huurcontracten, dat betalingen via de bank moeten verlopen en er geen zaken gedaan kunnen worden als de huurder geen ID-bewijs kan laten zien.

De gemeenten Alphen-Chaam/Baarle-Nassau, Altena, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout en Zundert werken bij deze acties actief samen als het Baronie Interventie Team (BIT). Hierbij sluiten ook andere overheidspartners aan, zoals de politie, de douane en de Belastingdienst.