De gemeente Breda neemt in april opnieuw minderjarige vluchtelingen op. Het gaat om zestien alleenstaande jongeren die op het voormalige Juzt-terrein Laanzicht in Teteringen gaan wonen.

De jongeren wonen op dit moment bij zorginstelling Sterk Huis in Goirle en Tilburg. Daar verblijven zeventig jongeren van wie er zestien naar Teteringen komen.

"Spreiding van deze jongeren is wenselijk", zo schrijven de wethouders Marianne de Bie (Jeugdzorg) en Miriam Haagh (Onderwijs, Wmo) aan de gemeenteraad. "Vaak zijn zij op die leeftijd nog onvoldoende in staat om zelfstandig te kunnen wonen."

Op het terrein Laanzicht wonen verschillende doelgroepen. Sterk Huis heeft naast het geplande verblijf voor de minderjarige vluchtelingen ook verblijfsgroepen voor kinderen en jongeren. Sterk Huis zal zowel de gezinshuizen alsook de inwoners van Teteringen in overleg met de Dorpsraad en via het wijkblad informeren over de hulpverlening die zij bieden.

Gemeenten zijn verplicht de alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) op te vangen. Breda werkt hiervoor samen met de stichting Nidos en Sterk Huis. In 2017 heeft de gemeente Breda ook alleenstaande jonge vluchtelingen opgenomen. In totaal ging het toen om honderd jongeren.