De nieuwe stichting West In Beweging (WIB) hield Tweede Paasdag haar eerste activiteit voor kinderen in de Bredase wijk Tuinzigt: een puzzelwandeltocht door de wijk.

Het startpunt was de speeltuin aan de Abeelstraat. De tocht was op het laatst opgezet, toch hadden zich in een paar dagen zo'n honderd jonge Tuinzigters met hun ouders aangemeld. Rond 13.00 uur stroomden ze door het poortje van de speeltuin om aan de speurtocht te beginnen.

Nick Hemmers is de voorzitter van de nieuwe organisatie. "In West In Beweging zijn deze speeltuin, De Nieuwe Meidoorn en Boykes Speelhoeve verenigd", legt hij uit. "De nood is echt aan de man in deze buurt. Er is duidelijk behoefte aan meer activiteiten, zeker voor de kinderen. Daarom hebben we gedrieën de handen ineengeslagen."

Hemmers: "We hebben echt het plan om wekelijks iets voor de kinderen te organiseren. Dat hoeft echt allemaal niet heel groots te zijn. Een puzzeltocht als dit is al heel leuk voor ze. En eens in de zoveel tijd kunnen we wel iets groters opzetten, een keer naar de Efteling of zo."

Het is de bedoeling dat ze ook voor de grotere kinderen en de jongeren activiteiten gaan opzetten. Hemmers ziet in WIB ook een gesprekspartner voor de gemeente.