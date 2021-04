Breda heeft sinds afgelopen weekend een oefenplek voor straatkunstenaars: de Blind Wall Wallspot. Het oefenmuurtje bevindt zich achter galerie MotMot in de wijk Belcrum.

De oefenplek is geopend met een wedstrijd voor acht kunstenaars. De 26-jarige Gabi Brunhoso uit Rotterdam ging er met de hoofdprijs vandoor. Later dit jaar mag ze een blinde muur in de Foodhall in de Reigerstraat van haar werk voorzien.

De acht kunstenaars, die uit ruim zeventig aanmeldingen zijn geselecteerd, kregen van tevoren een briefing. Ze moesten de historie van de plek als uitgangspunt voor hun schildering nemen. "Ik liet me inspireren door het verhaal van Gra Rueb, de dochter van de industrieel (Johann Gerhard Rueb, red.). Zij was kunstenaar, beeldhouwer. En als zodanig was zij de eerste Nederlandse vrouw die Nederland vertegenwoordigde op de Olympische Spelen. Daar kon je toen ook als kunstenaar naartoe."

De stad had al een zogeheten Blind Walls Gallery: blinde muren in de openbare ruimte met kunstwerken van gevestigde kunstenaars.