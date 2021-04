Een vrouw is zaterdag rond 17.30 uur in het park nabij Tussen de Dijken in Breda beroofd en bedreigd met een voorwerp dat op een vuurwapen leek.

Het slachtoffer liep via het fietspad Tussen de Dijken ter hoogte van de kinderboerderij het park in. Daar werd ze door drie mannen overvallen. Een van de mannen hield een mogelijk vuurwapen vast. De daders hebben een geldbedrag buitgemaakt en zijn in de richting van het park gevlucht.

De politie is nog op zoek naar de drie daders. Het drietal is tussen de 25 en 30 jaar oud en ongeveer 1,70 meter lang. Het zou gaan om een lichtgetinte man met donker, gekruld halflang haar en een gezet postuur. Hij droeg een blauwe spijkerbroek en een grijs vest. De andere twee daders droegen een volledig zwart trainingspak.