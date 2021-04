De zestienjarige Bredanaar, die dinsdagavond gewond raakte bij een steekpartij op het skatepark aan het Paradijspad in Breda, is vrijdag aangehouden door de politie. Uit onderzoek blijkt dat hij een mes op zak had.

Dinsdagavond kreeg de politie meerdere meldingen van een vechtpartij op het skateparkje aan het Paradijspad. Twee jongens van zestien jaar uit Breda kregen ruzie, gevolgd door een steekincident. Een van de jongens raakte gewond. De andere jongen werd in de buurt van de skatebaan zittend op een hekje aangehouden en meegenomen naar het bureau.

Tijdens het onderzoek vond de politie donderdag twee messen in een nabijgelegen vijver. Volgens de politie waren beide jongens in het bezit van een mes. Daarom is de zestienjarige Bredanaar die gewond raakte bij de steekpartij, nu ook verdachte.

Beide verdachten zitten vast en worden gehoord.