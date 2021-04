Een man die zich niet aan zijn straatverbod hield is woensdag aangehouden in de regio van Breda. Hij mocht niet in de straat van zijn ouders komen. Dat meldt de politie.

De politie ontving woensdag de melding van de ouders dat hun meerderjarige zoon zijn straatverbod had overtreden.

Tegen toegesnelde agenten zei de zoon dat hij dacht dat zijn verbod al was verlopen. "In de politiesystemen stond dat het nog liep en daarom werd hij aangehouden."