Het treinverkeer tussen Breda en Roosendaal is door een aanrijding ernstig gestremd. Volgens de politie is een fietser overleden bij een aanrijding met een trein in Etten-Leur. De NS verwacht de dienstregeling rond 13.45 uur te kunnen hervatten.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Passagiers van de betrokken trein zijn per bus verder vervoerd.