Een feestende menigte in het Valkenberg woensdag leidt tot een ferme aanvaring tussen burgemeester Paul Depla van Breda en horecaondernemer Johan de Vos. Het park werd rond 22.00 uur vrijgemaakt.

De Vos spreekt van anarchie en roept op de terrassen te openen. Depla kan geen respect opbrengen voor zijn woorden en meldt dat is ingegrepen.

Met de zomerse temperaturen was het wederom druk in het Valkenberg, maar volgens Depla niet zo druk als dinsdag. De gemeente heeft wel opgeroepen niet meer naar het park te komen. Intussen gaan er beelden rond op sociale media van een feestende en springende menigte.

De Vos, vicevoorzitter van de afdeling Breda van Koninklijke Horeca Nederland, heeft een filmpje gepost op Facebook: "Het is klaar. Mijn telefoon staat vol met filmpjes. Dit is Breda, maar het gebeurt ook in Groningen, in Maastricht. We stevenen op deze manier af op anarchie. Of ze moeten het nu snel fixen, de terrassen liefst morgen of binnen een paar dagen veilig open óf de mensen nemen het heft in eigen handen."

Terrassen niet open als parken sluiten

De Vos: "We zitten er niet ver vandaan, dat merk ik ook aan de collega's. Mensen gaan sowieso met lekker weer naar buiten, zeker als 't tegen de 25 graden loopt. Je kan niemand opsluiten. Als het kabinet dat niet ziet zijn ze stekeblind."

Burgemeester Paul Depla is niet blij met de wijze waarop De Vos opereert: "We hebben opgetreden, met politie en handhaving, maar het gaat ook om politiecapaciteit. We hadden te maken met diverse incidenten in de stad en ook in Tilburg. Laat ik zo zeggen: de terrassen gaan niet open als wij de parken sluiten."

De gemeente doet er alles aan volgens Depla om de mensen in deze zware periode toch in de gelegenheid te stellen de parken in de stad te bezoeken, op een goede en ordentelijke manier, volgens de regels. Zo zijn afgelopen weekend 150 cirkels gemaakt in het Valkenberg, om coronaveilig te genieten van de dag.

Depla: "Acties van de horeca met een picknick verlopen ook niet altijd even netjes. Daar kun je ook filmpjes van maken. Ga niet op een kliklijn zitten, zou ik tegen Johan de Vos willen zeggen. Ik wil deze discussie met hem helemaal niet voeren", stelt Depla scherp. "Laat hij zich met de horeca bezig houden. Als wij de parken sluiten duperen we veel mensen, vooral ook jongeren. 30 procent van de inwoners van de stad heeft geen tuin."

Vier ingangen afgezet

Tegen 22.00 uur werden de vier ingangen van het Valkenberg afgezet en stroomde het park leeg. Bezoekers werden door de politie en boa's gesommeerd om het park te verlaten. Dat gebeurde vrijwel probleemloos. De stemming was veelal ontspannen, in een vaak jolige sfeer werd in alle haast de gang naar huis ingezet, om maar op tijd thuis te zijn, voor het eerst weer een uurtje later.

Bij het verlaten van het park waren zo'n twintigtal agenten en een aantal politievoertuigen ter plaatse.