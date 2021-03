In het woonwagenkamp aan de Nieuwe Inslag in Breda zijn woensdag rond 8.30 uur schoten gelost. Een man raakte gewond. Een man en vrouw zijn aangehouden.

De man die gewond raakte zou op eigen houtje naar het nabijgelegen ziekenhuis zijn gegaan. Hoe het met hem gaat, is niet bekend.

Tegen 10.00 uur werden een man en een vrouw aangehouden. De man is opgepakt op verdenking van het lossen van schoten. Het is nog niet bekend wat de vrouw met het incident te maken heeft. Ook is het onbekend of de gearresteerde personen op het woonwagenkamp wonen.

Een politiehelikopter cirkelde boven het woonwagenkamp. De politie doet momenteel sporenonderzoek.