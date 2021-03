Een man is dinsdagavond neergestoken aan het Paradijspad in Breda en is daarbij gewond geraakt. Omstanders hebben de mogelijke dader overmeesterd.

Het incident gebeurde even na 20.00 uur in de buurt van een skatebaantje. Ambulancepersoneel heeft zich over het slachtoffer ontfermd.

De politie kwam ter plaatse en heeft de verdachte aangehouden. "Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor dit incident was. Wij stellen een onderzoek in."