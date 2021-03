Na meerdere bijtincidenten is maandag aan de Burgstsedreef in Breda een hond in beslag genomen. Dit gebeurde nadat hij een hardloper aanviel ter hoogte van dezelfde straat.

Dat laatste incident vond zondag plaats rond 13.15 uur. De vrouw werd in haar arm gebeten en daarna geholpen door een andere sporter. De politie is op zoek naar deze getuige.

De hond is door de wijkagent, dierenpolitie en de officier van justitie naar een dierenopvang meegenomen en wordt daar opgevangen en getest op gedrag. De dierenpolitie voert een strafrechtelijk onderzoek uit. Aan de hand hiervan wordt besloten hoe het beslag verder wordt afgehandeld.