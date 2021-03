Breda maakt zich zondag op voor weer een nieuwe picknickactie in de binnenstad genaamd het Nationaal Picknickmoment. Meerdere horecazaken in het land doen mee. Volgens vicevoorzitter Johan de Vos van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Breda, kan elke horecabaas zijn buitenruimte beschikbaar stellen.

De actie is bedoeld om de horeca een steuntje in de rug bieden. Cafés en restaurants verkopen picknickpakketten die mensen kunnen kopen en op hun groene matje kunnen gebruiken. "De horecazaken zijn vrij om te bepalen of ze meedoen. Als de mensen komen, steunen ze de horeca door er een hapje of een drankje te kopen", zegt De Vos.

Eind vorige maand hielden Bredase horeca ook al een picknickactie. Die verliep in eerste instantie rustig en goed, maar zorgde later op de dag toch voor overtredingen van de coronaregels. Veel jongeren bleven in de stad hangen, verplaatsten zich naar Park Valkenberg en moesten door de politie worden weggestuurd. Vier mensen werden aangehouden.